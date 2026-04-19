Accidente en la Vía México-Tulancingo Deja 4 Muertos y Dos Heridos.

Un accidente vial en la autopista México-Tulancingo dejó al menos cuatro muertos y dos heridos que fueron llevados al hospital, informaron autoridades de Axapusco, Estado de México.

En el incidente estuvieron implicados una camioneta tipo pick up roja y otra unidad particular, según imágenes compartidas la noche de este domingo 19 de abril.

El percance ocurrió cerca del verificentro Pirámides.