¿Cuáles Son las Sanciones para Helinho, Zendejas y Mohamed por la Riña de la Jornada 15?
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La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol fijó las sanciones para jugadores, directivos y cuerpo técnico de América y Toluca, por la riña de la Jornada 15 del Clausura 2026
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La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol fijó las sanciones para los jugadores, directivos y cuerpo técnico del América y del Toluca, implicados en la riña de la Jornada 15 en el Coloso de Santa Úrsula.
En un comunicado, el órgano jurisdiccional estableció suspensiones para los futbolistas, asi como multas económicas, donde el mayor penalizado fue Helio Nunes, "Helinho".
Aunque igual se sancionó a Antonio 'El Turco' Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos, y su hijo, Sahyr Mohamed, quien funge como auxiliar de su papá.
Del lado de las Águilas fueron castigados Henry Martín y Alejandro Zendejas.
También se extendieron medidas disciplinarias para directivos y cuerpo técnico de ambos clubes, así como para el Estadio Banorte.
¿Cómo quedaron los castigos?
- Helinho: por la expulsión, conducta violenta y altercados al interior del estadio Banorte, será suspendido 3 partidos y será acreedor a una sanción económica.
- Antonio Mohamed: 1 partido de suspensión y multa económica, por la conducta inapropiada hacía un rival.
- Sahyr Mohamed: 1 partido de suspensión por abandonar el área técnica y protestar al cuerpo arbitral.
- Henry Martín: 1 partido de suspensión y multa económica, por altercados al interior del estadio Banorte.
- Alejandro Zendejas: sanción económica por conducta inapropiada hacía un rival.
- Directivos y cuerpo técnico de ambos clubes América y Toluca: multa económica por la conducta impropia en el trayecto a vestidores del inmueble.
- Estadio Banorte: multa económica por la conducta desplegada por la afición asistente al encuentro