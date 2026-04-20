¿Cuáles Son las Sanciones para Helinho, Zendejas y Mohamed por la Riña de la Jornada 15?

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol fijó las sanciones para los jugadores, directivos y cuerpo técnico del América y del Toluca, implicados en la riña de la Jornada 15 en el Coloso de Santa Úrsula.

En un comunicado, el órgano jurisdiccional estableció suspensiones para los futbolistas, asi como multas económicas, donde el mayor penalizado fue Helio Nunes, "Helinho".

Aunque igual se sancionó a Antonio 'El Turco' Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos, y su hijo, Sahyr Mohamed, quien funge como auxiliar de su papá.

Del lado de las Águilas fueron castigados Henry Martín y Alejandro Zendejas.

También se extendieron medidas disciplinarias para directivos y cuerpo técnico de ambos clubes, así como para el Estadio Banorte.

¿Cómo quedaron los castigos?