Sheinbaum Envía Mensaje por Fuerte Sismo en Japón Hoy: Esto Dijo la Presidenta

Durante su conferencia matutina de hoy, 20 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje por el fuerte sismo que se registró en Japón.

"Hubo un sismo importante en Japón, nuestra solidaridad, esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información", enunció.

Video: Alerta de Tsunami por Terremoto de Magnitud 7.5 en Japón

En breve más información.

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