Inicio Nacional Sheinbaum Envía Mensaje por Fuerte Sismo en Japón Hoy: Esto Dijo la Presidenta

Sheinbaum Envía Mensaje por Fuerte Sismo en Japón Hoy: Esto Dijo la Presidenta

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La presidenta Sheinbaum habló en su conferencia matutina sobre el fuerte temblor que se registró en Japón

Fuerte sismo Japón

Se registró un fuerte sismo en Japón de magnitud 7.7. Foto: Reuters

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Durante su conferencia matutina de hoy, 20 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió un mensaje por el fuerte sismo que se registró en Japón. 

"Hubo un sismo importante en Japón, nuestra solidaridad, esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información", enunció. 

Video: Alerta de Tsunami por Terremoto de Magnitud 7.5 en Japón

 

 

En breve más información. 

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