Ebrard Destaca Inicio de Revisión del T-MEC con Reuniones en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó hoy, 20 de abril de 2026, el inicio de una nueva etapa en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con reuniones que ahora se llevarán a cabo en territorio mexicano.

“Lo que cambia es que ya estás en el proceso de conversaciones de revisión del Tratado, o sea, yo creo que es muy buena señal que tengamos una reunión en México, yo creo que también es muy buena señal de reciprocidad y lo que cambia es que vamos a tener trato con las industrias que están siendo afectadas por la sección 232”, dijo.

En entrevista para N+, el funcionario señaló que se realizarán encuentros con industrias afectadas por los aranceles bajo la sección 232, como la del acero.

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Diálogo y relación bilateral

Ebrard también destacó el diálogo directo que se realizará en el marco de las conversaciones sobre el Tratado, así como la visita del representante de Comercio de Estados Unidos de América (EUA), Jamieson Greer.

“Vamos a tener la primera conversación para revisar las mesas técnicas de la segunda ronda de conversaciones, hay muchos temas ahí que trabajamos en Washington y ahora nos toca trabajar acá, después vamos a tener diálogo con la industria automotriz y la industria del acero que tienen la 232 famosa, los aranceles, para que le planteen lo que está sucediendo, el diálogo directo y va a tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum”, comentó.

Agregó que la visita del representante estadounidense refleja el nivel de diálogo y la relación bilateral entre ambos países. Posteriormente se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

El secretario @m_ebrard y el embajador Greer (@USTradeRep) arribaron a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta @Claudiashein, en el marco del diálogo entre México y EE.UU. para avanzar en temas estratégicos de la relación comercial y el proceso de revisión del #TMEC. pic.twitter.com/78Wx7fK2kz — Economía México (@SE_mx) April 20, 2026

Queremos que permanezca el Tratado con mejoras: Sheinbaum

Sobre este tema, la presidenta Sheinbaum Pardo confirmó que se reuniría con el representante de EU y dijo que en el encuentro se presentarán propuestas específicas, relacionadas con el acero, el aluminio y los automóviles.

“Nos interesa mucho el tema del acero, aluminio y automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo, más allá de la propia negociación, o que sean tomados en cuenta en la negociación, queremos que permanezca el Tratado con algunas mejoras”, expuso durante su conferencia de prensa mañanera de este lunes.

La mandataria nacional comentó que a ellos les interesa que se fortalezcan las reglas de origen para evitar que entren productos de otros países y solo pasen por México sin valor agregado; “a nosotros también nos interesa”, comentó y añadió que mientras más se fortalezcan las reglas de origen, eso quiere decir que se produce más en México.

Agregó que hay acuerdos en muchos temas y lo importante es seguir avanzando.

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Con información de N+.

spb