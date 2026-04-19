Reducen Edad de Jubilación: Checa Aquí a Qué Edad Podrás Tener Una Jubilación Anticipada

Las mujeres trabajadoras en el sector público podrían acceder a una jubilación más temprana en los próximos años gracias a una reducción progresiva en la edad de retiro establecida en la Ley del ISSSTE. El cambio representa un giro relevante en favor de quienes han acumulado años de servicio y buscan retirarse antes.

De acuerdo con el calendario previsto, a partir de 2028 la edad de jubilación disminuirá a 55 años para mujeres (y 57 para hombres). Posteriormente, entre 2031 y 2033, se reducirá aún más a 54 años. Finalmente, desde 2034 en adelante, las trabajadoras podrán jubilarse a partir de los 53 años, marcando uno de los niveles más bajos en años recientes.

Así Retrocederá la Edad de Jubilación para Estos Trabajadores del ISSSTE

¿Cuáles son los requisitos?

Este beneficio aplicará únicamente para quienes cumplan con ciertos requisitos: contar con al menos 28 años de cotización en el caso de las mujeres (30 años para hombres), estar bajo el régimen del Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente y no haber optado por los bonos de pensión del organismo.

Mientras tanto, para el periodo de transición entre 2025 y 2027, se mantendrá sin cambios la edad de jubilación en 56 años para mujeres (y 58 para hombres), lo que detiene temporalmente el incremento que se venía aplicando en años anteriores.

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