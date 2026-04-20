Sheinbaum Se Reúne con Jamieson Greer y Delegación de EUA por T-MEC: “Seguimos Avanzando”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió hoy, 20 de abril de 2026, con una delegación estadounidense en el marco de las conversaciones sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Seguimos avanzando positivamente”, expresó la mandataria mexicana al informar sobre el encuentro en Palacio Nacional.

La delegación estuvo encabezada por Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos de América (EUA) para las conversaciones con México acerca de la revisión de T-MEC.

Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente. pic.twitter.com/cpRVeiyBsB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

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Jornada de diálogos exitosa

En tanto, la Secretaría de Economía (SE) informó que concluyó de manera exitosa la jornada de diálogos entre autoridades y representantes de México y Estados Unidos.

Finalizó, dijo, “reafirmando la voluntad de seguir construyendo acuerdos y fortaleciendo la relación económica y comercial bilateral, en el marco de la ruta de trabajo del T-MEC”.

Por su parte, el titular de la SE, Marcelo Ebrard Casaubón, dio cuenta de otras reuniones de Greer y la delegación estadounidense con sectores de México.

“Muy productiva reunión de trabajo con el Consejo Coordinador Empresarial y el Embajador Greer de USTR”, indicó en una publicación en la red social X.

Previo a los encuentros sobre este tema, el funcionario destacó como “muy buena señal” que haya reuniones en México.

“Yo creo que también es muy buena señal de reciprocidad y lo que cambia es que vamos a tener trato con las industrias que están siendo afectadas por la sección 232”, dijo sobre los encuentros con industrias afectadas por los aranceles bajo la sección 232, como la del acero.

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Acero, aluminio y automóviles

Por la mañana, durante su tradicional conferencia diaria, Sheinbaum también dio a conocer que en el encuentro se presentarían propuestas específicas, relacionadas con el acero, el aluminio y los automóviles.

“Nos interesa mucho el tema del acero, aluminio y automóviles, que pudiera llegarse a un acuerdo previo, más allá de la propia negociación, o que sean tomados en cuenta en la negociación, queremos que permanezca el Tratado con algunas mejoras”, dijo.

La mandataria nacional comentó que a ellos les interesa que se fortalezcan las reglas de origen para evitar que entren productos de otros países y solo pasen por México sin valor agregado; “a nosotros también nos interesa”, comentó y añadió que mientras más se fortalezcan las reglas de origen, eso quiere decir que se produce más en México.

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Con información de N+.

spb