Carney Señala que Canadá no Permitirá que EUA Dicte Condiciones de Revisión de T-MEC

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo este miércoles 22 de abril de 2026 que Canadá no permitirá que Estados Unidos de América (EUA) dicte unilateralmente las condiciones de la revisión prevista del T-MEC, el tratado comercial que tienen ambas naciones junto con México.

“No ‌se trata de que Estados Unidos dicte las condiciones. Estamos negociando, podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo", dijo Carney a periodistas.

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Revisión del T-MEC

Cabe señalar que México ya ha tenido dos rondas de conversaciones con Estados Unidos sobre ‌la revisión y la primera ronda formal de negociaciones será el próximo mes.

Sin embargo, no se ha anunciado ninguna fecha para las conversaciones en las que ⁠participe Canadá. Está previsto que la revisión concluya antes del 1 de julio.

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¿EUA está buscando concesiones de Canadá?

Jean Charest, exprimer ministro de Quebec, quien forma parte de un grupo de expertos ⁠que asesora a Carney sobre las relaciones económicas entre Canadá y Estados Unidos, dijo a un medio local que Washington estaba buscando "muchas concesiones" de Ottawa, antes de que comenzaran las ‌conversaciones.

En 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles a importaciones ‌clave procedentes ‌de Canadá, que respondió con contramedidas.

Ante ello, Carney dijo que las acciones de Trump implican que Canadá necesita diversificar su comercio y reducir su fuerte dependencia de EUA.

Janice ‌Charette, principal negociadora comercial de Canadá con Estados Unidos, dijo por su parte que no esperaba que ambos países resolvieran todas las cuestiones antes del 1 de julio.

Sin embargo, refirió que eso no significaría que el acuerdo ‌comercial norteamericano fuera a fracasar.

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Con información de Reuters.

spb