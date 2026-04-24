“Ya Depende de la Gobernadora” Explicar Presencia de Agentes Extranjeros en Chihuahua: Sheinbaum

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 24 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que depende de la gobernadora María Eugenia Campos explicar la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

Detalló que ya se solicitó información al gobierno estatal y que será la autoridad local quien deberá precisar los detalles. En N+ te informamos lo que ha pasado en torno a la gobernadora de Chihuahua: Senado Aprueba por Mayoría Invitar a Maru Campos por Muerte de Dos Agentes de EUA en Chihuahua.

"Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información. De parte del secretario de Seguridad (Omar García Harfuch) se le dijeron los principios y leyes que hay que seguir para colaborar con un gobierno extranjero y que en este caso no se siguió el procedimiento. Fue una conversación cordial, ya depende ahora de la gobernadora. Ya, a través del secretario se estableció la relación".

Video: Sheinbaum Califica lo Ocurrido en Chihuahua como una Vulneración a la Soberanía Nacional

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Sheinbaum Pardo también dio a conocer que se mandó una carta a todos los gobernadores del país, con el fin de reiterar que cualquier colaboración con agencias extranjeras, particularmente en temas de seguridad, debe apegarse a lo que establece la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

Detalló que estos procesos deben realizarse con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Gabinete de Seguridad federal, con el fin de garantizar transparencia.

¿Qué pasó en Chihuahua?

El pronunciamiento ocurre luego del accidente registrado el pasado 19 de abril de 2026 en el estado de Chihuahua, donde murieron dos funcionarios estadounidenses y dos agentes mexicanos. El incidente ocurrió cuando regresaban de un operativo para destruir laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos.

Inicialmente, autoridades federales señalaron que no tenían conocimiento de la participación de personal extranjero en dichas acciones, en N+ te compartimos los detalles: Federación No Sabía de Operativo entre Estados Unidos y Gobierno de Chihuahua: Sheinbaum.

Ante estos hechos, el Gobierno federal anunció que revisará si la colaboración con autoridades extranjeras se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

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