Senado Aprueba por Mayoría Invitar a Maru Campos por Muerte de Dos Agentes de EUA en Chihuahua

El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles, por mayoría en votación económica, invitar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a una reunión de trabajo con legisladores en comisiones el próximo martes.

El objetivo es que explique la participación y muerte de dos agentes del gobierno de Estados Unidos en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, ocurrido el 19 de abril, del que el Gobierno federal asegura no haber tenido conocimiento previo.

La aprobación en el Pleno llegó horas después de que la Comisión de Puntos Constitucionales votara 15 a 1 a favor del dictamen, el cual señala de forma explícita la presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar al Gobierno federal y la falta de coordinación institucional con la Federación.

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El debate en el Pleno: soberanía, federalismo y cálculo político

La discusión en el Pleno expuso posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios. Morena y sus aliados argumentaron que la presencia de agentes extranjeros sin autorización federal constituye una violación flagrante a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, y que la invitación a Campos es un ejercicio legítimo de supervisión legislativa.

Movimiento Ciudadano votó en contra. Su argumento: que una invitación respaldada por un punto de acuerdo es, en los hechos, una comparecencia encubierta y una invasión de competencias entre poderes, independientemente del lenguaje utilizado en el dictamen.

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El PAN, en cambio, anunció que votaría a favor, aunque con una lectura opuesta. El senador Ricardo Anaya aprovechó la tribuna para presentar una solicitud de comparecencia de los gobernadores morenistas de Sinaloa y Baja California, argumentando que si el precedente aplica para Chihuahua, debe aplicar de forma simétrica.

El PRI, por su parte, reconoció la gravedad del caso, pero cuestionó si el Senado está usando sus instrumentos constitucionales correctamente, y planteó que el asunto debería atenderse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la relación directa entre la presidenta y el embajador estadounidense.

¿Qué sigue para Maru Campos y el fiscal de Chihuahua?

Con la aprobación del Pleno, la invitación a Maru Campos y al fiscal César Jáuregui Moreno queda formalmente establecida. La reunión de trabajo en comisiones senatoriales está propuesta para el martes 28 de abril a las 10:00 horas.

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CT