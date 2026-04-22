Inicio Nacional Seguridad Omar García Harfuch Confirma Operativos Hoy en Badiraguato, Sinaloa: “Ya Hay Detenidos”

Omar García Harfuch Confirma Operativos Hoy en Badiraguato, Sinaloa: “Ya Hay Detenidos”

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Sin confirmar qué personas han sido detenidas, García Harfuch dijo que “las operaciones continúan en este momento”, en Sinaloa

Operativo del Ejército en Sinaloa. Foto. Cuartsocuro | Archivo

Operativo del Ejército en Sinaloa. Foto. Cuartsocuro | Archivo

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó que hoy, 22 de abril de 2026, se están realizando operativos en algunas zonas de Sinaloa y que ya hay personas detenidas.

En una conferencia de prensa, encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el desmantelamiento de una red de huachicol, Omar García Harfuch mencionó que “se están desarrollando acciones operativas desde la mañana, específicamente en Badiraguato y en los alrededores”, encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Sin confirmar qué personas han sido detenidas, García Harfuch dijo que “las operaciones continúan en este momento”.

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Violencia en Sinaloa lleva más de un año

La violencia en Sinaloa lleva más de un año y medio, luego de que Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Desde septiembre de 2025, grupos identificados como Los Chapitos y Los Mayos permanecen en disputa por el territorio, situación que ha causado miles de personas muertas, desaparecidas y desplazadas.

Mapa de Badiraguato, Sinaloa

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Con información de N+.

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