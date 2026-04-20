EUA Impone Restricciones a Visas de Más de 70 Personas Vinculadas con el Cártel de Sinaloa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señala que el Gobierno de Trump seguirá protegiendo a los ciudadanos de los peligrosos narcoterroristas y de las drogas mortales

Solicitud de visa americana. Foto: Reuters, archivo

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó hoy, 20 de abril de 2026, que a partir de este lunes impondrá restricciones de visa a más de 70 personas, vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Marco Rubio, se trata de 75 personas que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, organización criminal sancionada en Estados Unidos por tráfico de drogas.

“La Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes”, aseguró el secretario de Estado estadounidense, en redes sociales.

Rubio afirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos seguirá “protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las drogas mortales”.

Noticia relacionada: Iván Archivaldo Guzmán, Armado y Peligroso: ¿Cuánto Es de Recompensa por Líder de Los Chapitos?

Estados Unidos siguen en busca de los hijos de El Chapo

La semana pasada, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a publicar la ficha de búsqueda y recompensa por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa por Iván Archivaldo y otros 10 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos de El Chapo.

De acuerdo con el ICE, los líderes de Los Chapitos son consideradas como personas peligrosas y alertó que podrían estar armados.

Los Chapitos son dos de los prófugos más buscados por el Gobierno de Estados Unidos. 

Historias recomendadas:

