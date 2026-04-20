EUA Impone Restricciones a Visas de Más de 70 Personas Vinculadas con el Cártel de Sinaloa
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señala que el Gobierno de Trump seguirá protegiendo a los ciudadanos de los peligrosos narcoterroristas y de las drogas mortales
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó hoy, 20 de abril de 2026, que a partir de este lunes impondrá restricciones de visa a más de 70 personas, vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con Marco Rubio, se trata de 75 personas que son familiares o asociados cercanos de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, organización criminal sancionada en Estados Unidos por tráfico de drogas.
“La Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y región sean más seguras y fuertes”, aseguró el secretario de Estado estadounidense, en redes sociales.
Rubio afirmó que el Departamento de Estado de Estados Unidos seguirá “protegiendo a los estadounidenses de los peligrosos narcoterroristas y las drogas mortales”.
The Trump Administration continues to make our nation and region safer and stronger. Today, I’m taking steps to impose visa restrictions on 75 individuals who are family members or close associates of persons linked to the Sinaloa Cartel sanctioned under E.O. 14059. @StateDept…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 20, 2026
Estados Unidos siguen en busca de los hijos de El Chapo
La semana pasada, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) volvió a publicar la ficha de búsqueda y recompensa por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares de recompensa por Iván Archivaldo y otros 10 millones de dólares por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos de El Chapo.
De acuerdo con el ICE, los líderes de Los Chapitos son consideradas como personas peligrosas y alertó que podrían estar armados.
Los Chapitos son dos de los prófugos más buscados por el Gobierno de Estados Unidos.
