Edith Guadalupe: Vinculan a Proceso por Feminicidio a Jesús “N”, Vigilante en Revolución 829

La mañana de hoy, 22 de abril de 2026, se reanudó la audiencia de Jesús “N”, el hombre que fue detenido por su presunta participación en el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, quien fue localizada sin vida en el sótano de un edificio en Avenida Revolución, Ciudad de México (CDMX).

Se trata de la continuación de la audiencia inicial que comenzó el pasado 18 de abril, en la cual la defensa del hombre pidió la duplicidad del término constitucional con la finalidad de recabar más datos.

De tal manera, a las 10:00 horas de este miércoles, se reinició el proceso en la sala de juicios orales, en la alcaldía Cuauhtémoc, para determinar si el detenido es vinculado a proceso.

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Lo vinculan a proceso

El juez vinculó a proceso por feminicidio a Jesus "N", vigilante del edificio Avenida Revolución en 829. Tmbién se impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Lo anterior con la presencia de la defensa de Juan Jesús “N”, quieren era el vigilante del edificio en el que fue vista Edith por última vez, así como la parte acusadora, agentes del Ministerio Público, fiscales y el asesor legal de la familia de la joven.

En la audiencia, la fiscalía indicó que de acuerdo con la investigación, como parte de sus funciones, el vigilante tenía control total del acceso al edificio, incluyendo la puerta principal, el estacionamiento, así como del sistema de videovigilancia, el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que se estableció que ocurrió la agresión, así como en tres momentos adicionales durante la madrugada del 16 de abril.

Además, la fiscalía capitalina señaló que se encontraron pertenencias de la víctima en distintos puntos del inmueble: la cartera en el baño de la caseta, y su teléfono celular oculto en instalaciones del edificio. También se aseguró un desarmador compatible con las lesiones punzocortantes que causaron la muerte de Edith y se identificaron prendas de vestir de hombre con manchas hemáticas.

Más tarde, la fiscalía informó en un comunicado que todo lo anterior, "refuerza la hipótesis de manipulación posterior a los hechos. El imputado presentaba lesiones acordes con la dinámica de la agresión, conforme al certificado médico correspondiente".

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Protesta de familiares de Jesús “N”

Cabe señalar que en el exterior del juzgado, familiares de Jesús “N” iniciaron una manifestación para pedir justicia en el caso.

Y es que mientras que la Fiscalía aseguró tener pruebas para demostrar su culpabilidad, la familia confió en la inocencia del hombre, quien era el vigilante del edificio en Avenida Revolución 829.

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Cronología del caso

Familiares reportaron la desaparición de Edith Guadalupe el 15 de abril de 2026.

el 15 de abril de 2026. Derivado del hecho, realizaron un bloqueo desde el16 de abril en la Avenida Revolución, CDMX.

desde el16 de abril en la Avenida Revolución, CDMX. Autoridades capitalinas realizaron la madrugada del 17 de abril una inspección en el edificio donde la joven fue vista por última vez.

en el edificio donde la joven fue vista por última vez. Más tarde confirmaron el hallazgo de un cuerpo y posteriormente indicaron que se trataba de la mujer reportada como desaparecida.

y posteriormente indicaron que se trataba de la mujer reportada como desaparecida. Los familiares de Edith narraron que ellos mismos investigaron y dieron con el sitio donde estaba el cuerpo, y acusaron que la Fiscalía les dijo que por protocolo eran 72 horas para la búsqueda.

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar salió en una moto de aplicación, de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, de la alcaldía Iztapalapa, la tarde del 15 de abril.

Minutos después llegó al edificio de la Avenida Revolución 829 para una supuesta entrevista de trabajo que, dijo, encontró en redes sociales. Pero nunca salió del inmueble.

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Tras perder contacto con ella, su familia empezó a buscarla y a presionar a las autoridades con un bloqueo en ese punto de la alcaldía Benito Juárez, pero personal de la Fiscalía se negó a empezar la búsqueda hasta que pasaran tres días.

El viernes 17 de abril, peritos de la Fiscalía capitalina inspeccionaron el edificio y localizaron el cuerpo de Edith en el sótano, embolsado, abajo de un montículo de arena.

Horas después, el presunto responsable del feminicidio fue detenido. Se trata de Juan Jesús "N", el vigilante del edificio.

Según la Fiscalía capitalina, el sujeto habría tenido un altercado con ella en la caseta de vigilancia.

“Golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida”, dijo Bertha María Alcalde Luján, fiscal de CDMX, quien añadió que también desconectó las cámaras.

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Con información de N+.

spb