Feminicidios en CDMX: Muerte de Edith Guadalupe se Suma a Larga Lista de Casos desde 2025

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años de edad, fue encontrada muerta en el sótano de un edificio al que fue a pedir trabajo; según las autoridades, la joven fue golpeada en múltiples ocasiones con un desarmador.

Se trata del feminicidio más reciente en la Ciudad de México (CDMX), que ya se sumó a una larga lista de casos ocurridos desde 2025 en la capital mexicana.

El cuerpo de Edith estaba en una bolsa en el sótano de un inmueble en Avenida Revolución, mientras que afuera sus familiares exigían a las autoridades que la buscaran.

Este suceso ha causado gran conmoción en México, pero también mucha indignación, ya que se investiga posible negligencia de las autoridades. Aquí te presentamos el recuento del feminicidio en la alcaldía Benito Juárez.

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80 feminicidios en CDMX desde el año pasado

Cabe señalar que, según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año se registraron 11 feminicidios en la capital del país.

Mientras que el año pasado se contabilizaron 68, por lo que desde 2025 ocurrieron al menos 80 feminicidios, incluyendo el caso de Edith.

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Cronología del feminicidio de Edith Guadalupe

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar salió en una moto de aplicación, de su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, de la alcaldía Iztapalapa, la tarde del 15 de abril.

Minutos después llegó al edificio de la Avenida Revolución 829 para una supuesta entrevista de trabajo que, dijo, encontró en redes sociales. Pero nunca salió del inmueble.

Tras perder contacto con ella, su familia empezó a buscarla y a presionar a las autoridades con un bloqueo en ese punto de la alcaldía Benito Juárez, pero personal de la Fiscalía se negó a empezar la búsqueda hasta que pasaran tres días.

“Fiscalía lo que nos dijo: son 72 horas en espera porque se pudo haber ido con el novio, con amigos; pero no, nosotros hicimos todo, la Fiscalía no hizo nada”; dijo la tía de la víctima.

Los familiares incluso aseguraron que les exigieron dinero, para agilizar el tema de las cámaras.

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“¡Ni una más!”

En el edificio no dejaron pasar a la familia y también le negaron los videos de seguridad, por lo que lo único que les quedó fue hacer más ruido.

Bloqueos tanto en la tarde como en la noche, en los que familiares y amigos corearon “¡ni una más, ni una más!”.

Hasta que el viernes 17 de abril, peritos de la Fiscalía capitalina inspeccionaron el edificio.

El cuerpo de Edith Guadalupe estaba en el sótano, embolsado, abajo de un montículo de arena.

La tía de Edith narró que la administradora del sitio fue en la madrugada y les aseguró que ahí no había nada.

“Se le pidió al vigilante, se le enseñó la foto de la niña. Él nos dijo: aquí no. Se le dio un número de departamento que la niña nos dijo que iba a entrar, y nos dijeron que ese departamento no existía, que la niña no había entrado ahí”, contó por su parte Raúl Valdés, padre de Edith.

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Habían citado también a otra mujer

Otra mujer denunció que también estuvo a punto de ir a una entrevista ahí mismo, pero al conocer las condiciones, le pareció sospechoso.

“Me hicieron preguntas como edad, soltera, casada, con hijos. Me dijeron que podía acudir a este domicilio, pero sin credencial de elector y sola, que de preferencia sola. Se me hizo pues sí, algo raro, yo ya no acudí”, dijo.

Horas después, el presunto responsable del feminicidio fue detenido. Se trata de Juan Jesús "N", el vigilante del edificio.

Según la Fiscalía capitalina, el sujeto habría tenido un altercado con ella en la caseta de vigilancia.

“Golpeó y atacó a la víctima con un desarmador en múltiples ocasiones privándola de la vida”, dijo Bertha María Alcalde Luján, fiscal de CDMX, quien añadió que también desconectó las cámaras.

Irregularidades

La fiscal capitalina también dijo que se investigan las irregularidades en la atención a la denuncia:

“Primero, sobre los posibles retrasos en la intervención por parte de los equipos de búsqueda inmediata; segundo, sobre posibles actos de corrupción señalados por las víctimas, incluyendo la solicitud de dinero, el personal involucrado será separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias”.

Además, se investiga si se trata de un caso de trata de personas, si Edith también fue víctima de una agresión sexual y si habría entrado a un departamento y después llevaron su cuerpo al sótano.

“Desde un principio nos están mintiendo, están jugando con nosotros. ¿De qué se trata? cuando nosotros les dijimos en dónde estaba mi hija, nosotros tuvimos que realizar su trabajo. exijo justicia”, añadió Claudia Itzel Zaldívar, mamá de Edith.

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Con información de N+.

spb