Descartan Afectación al Turismo luego de Tiroteo en Teotihuacán: "Ya Hubo Muchísimos Visitantes"

Durante la mañanera de hoy, 24 de abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema del caso en el Estado de México y aseguró que ha habido muchos visitantes luego de la balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Afirmó que apenas días después del incidente, el sitio registró una alta afluencia de visitantes, con filas desde antes de la apertura. En N+ te compartimos lo que pasó en Reabre Teotihuacan Tras Ataque en Pirámide de la Luna; Autoridades Reforzarán Vigilancia en Sitios Arqueológicos.

"Antier ya hubo muchísimos visitantes, había filas, la gente estaba esperando antes de que abrieran las puertas. Va a mantenerse la visita a los sitios arqueológicos, se ha atendido a todas las personas lesionadas, muchas ya regresaron a sus países".

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Destacó que la actividad turística se mantiene estable y que las visitas continúan con normalidad. También, informó que varias de las personas que resultaron lesionadas ya fueron dadas de alta y regresaron a sus países de origen, mientras que quienes permanecen hospitalizados se encuentran fuera de peligro.

Reforzaron seguridad en sitios arqueológicos

Como parte de las medidas implementadas tras el incidente, el Gobierno federal reforzó la seguridad en Teotihuacán y otros puntos turísticos de alta afluencia. Elementos de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en la zona para brindar apoyo y vigilancia.

Además, la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para fortalecer las condiciones de seguridad y atención a visitantes.

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