Marchas HOY Lunes 27 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy lunes 27 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan tres concentraciones, ocho citas agendadas y seis eventos de esparcimiento, durante la jornada de este lunes en la capital del país.

Concentraciones

Coyoacán e Iztapalapa

11:00 Horas. El colectivo “Hasta Encontrarles” realizará un círculo de reflexión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por un caso de desaparición. Llevará a cabo la restauración de un mural en memoria de una víctima de desaparición sobre Calzada Ermita Iztapalapa.

Cuauhtémoc e Iztacalco

12:00 Horas. El colectivo “Plataforma 4:20” se concentrará en el Monumento a la Madre para realizar actividades informativas y culturales en favor de la regulación del cannabis. A las 13:00 horas realizarán actividades político-culturales bajo puente en Río Churubusco y Añil.

Video: Zonas para Fumar Marihuana en CDMX Causan Polémica.

Venustiano Carranza

12:30 Horas. Estudiantes del CECyT No. 14 realizarán una asamblea para presentar demandas relacionadas con seguridad, infraestructura y atención a la violencia de género.

Citas agendadas

Coyoacán

10:00 Horas. La Central de Organizaciones Campesinas y Populares se manifestará en la SEDATU para exigir solución a conflictos agrarios y apoyo a comunidades rurales.

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Integrantes del Movimiento Antorchista acudirán a la Secretaría de Gestión Integral del Agua para solicitar la construcción de un cárcamo en Tláhuac.

12:30 Horas. El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se reunirá en el sindicato del INAH para exigir la regularización de plazas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 27 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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