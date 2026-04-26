Una Suegra, 6 Disparos y la Grabación del Crimen: Las Claves del Feminicidio de Carolina Flores

El feminicidio de Carolina Flores, exreina de belleza, cimbró a la sociedad mexicana. La joven madre fue asesinada por su suegra en su casa, un departamento en la colonia Polanco. La razón que ella dio: "me hizo enojar; tú eres mío". Así lo dijo a su hijo y esposo de la víctima, quien presenció el homicidio, pero no denunció sino hasta un día después, ya que la presunta homicida había escapado.

Luego de que se diera a conocer el caso, una grabación captada desde lo que parece ser la sala del departamento, en la que se escuchan al menos seis disparos, se volvió viral. A partir de ese momento, familiares de la víctima han ofrecido algunas pistas de cómo era la relación con la mujer que presuntamente le arrebató la vida.

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El asesinato de la joven, de 27 años de edad, se perpetró el pasado 15 de abril. El reporte a las autoridades fue realizado por Alejandro, esposo de la víctima. Así lo confirmó Reyna Gómez, madre de Carolina.

"Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al niño) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites", dijo en entrevista al programa ¡Siéntese Quien Pueda! de Univision.

Asimismo, la madre de la exreina de belleza señaló que, cuando le notificó sobre la muerte de su hija, a través de una llamada telefónica, quedó en shock.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la Fiscalía’”, le respondió el esposo de Carolina Flores.

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Las claves del feminicidio de Carolina Flores

La señora Reyna Gómez puntualizó que Alejandro le confirmó que su madre —la suegra de Carolina— le había disparado.

Carolina, su esposo y su bebé se mudaron a la colonia Polanco, en la Ciudad de México en diciembre de 2025. La joven tenía una mala relación con su suegra, según lo confirmó Gómez.

En el video en el que se captó el crimen, se puede escuchar una conversación en la que la suegra le comenta a la exreina de belleza cómo fue su viaje de Ensenada a la Ciudad de México.

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Algunas de las claves del caso que se mantiene en desarrollo:

Presuntamente, Erika "N" fue quien disparó y asesinó a Carolina Flores.

Fueron al menos seis disparos los que detonó en contra de la víctima.

Casi 24 horas después del crimen, el esposo de Carolina presentó la denuncia por el asesinato.

Una grabación captó el momento del crimen. Esta misma fue compartida en redes sociales, acción que ha sido condenada por familiares y activistas.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado la investigación.

El jueves 23 de abril, la Fiscalía capitalina obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Erika "N" y reclasificó el caso como feminicidio.

Erika "N" se encuentra prófuga.

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