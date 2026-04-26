Detienen a Pedro "N", Hombre que Atacó a Puñaladas a su Pareja en Ecatepec

Elementos de la Policía Metropolitana de Ecatepec, la Fiscalía Mexiquense y Fuerza de Tarea Marina, detuvieron a Pedro Jared "N", hombre que atacó a puñaladas a su pareja, Wendy "N", de 21 años, en una vivienda del fraccionamiento La Guadalupana, lo cual le provocó un estado de coma temporal.

El hombre, de 23 años, fue detenido en Pedro Jared “N”, fue detenido por las fuerzas policiales al interior de las instalaciones de un grupo de Alcohólicos Anónimos en Atlacomulco y se realizó su traslado a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Ecatepec, para su certificación médica y posteriormente fue llevado al penal de Chiconautla, informaron autoridades municipales.

Ataque de Pedro "N" causó lesiones en cara, abdomen y un pulmón a la sobreviviente

El ataque de Pedro "N" ocurrió el 10 de marzo pasado, cuando el sujeto, quien se desempeñaba como enfermero, agredió con una navaja en varias ocasiones a su pareja Wendy “N”, de 21 años, causándole múltiples laceraciones en cara, cuello, abdomen y un pulmón.

El ataque llevó a la víctima en estado de coma temporal y la dejó en cama con salud crítica. La Fiscalía del Estado de México inició una carpeta de investigación por la agresión.

Este domingo informaron que, "tras varias semanas de trabajos de inteligencia en coordinación entre Policía Municipal Metropolitana, Policía de Investigación estatal, Policía de Investigación de Género y Fuerza de Tarea Marina", se logró la detención del agresor, en cumplimiento a una orden de aprehensión por tentativa de homicidio.

Caen familiares de Pedro "N" por presunta complicidad

Mientras que en el fraccionamiento La Guadalupana fueron detenidos cuatro familiares por su probable complicidad: Gerardo “N”, de 49 años, Isabel “N” de 46 años, Samanta “N” de 29 años y Ulises “N” de 17 años, quienes también fueron presentados ante el ministerio público de AMPEVIS.

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