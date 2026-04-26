Tiroteo Masivo Cerca del Campus de la Universidad de Indiana Deja Nueve Lesionados en EUA

Un tiroteo masivo en la avenida Kirkwood, cerca del campus de la Universidad de Indiana, en Bloomington, dejó nueve heridos, luego de las celebraciones del evento ciclista "Little 500", las primeras horas de este domingo 26 de abril de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente inició con una pelea entre dos mujeres, una de las cuales sacó un arma de su pierna y abrió fuego; seis de los heridos fueron trasladados en ambulancia a hospitales locales.

¿Cómo fue el tiroteo en Bloomington?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Bloomington (BPD), alrededor de las 12:15 horas (tiempo local) de este domingo 26 de abril de 2026, agentes de la corporación se encontraban apostados en la cuadra 400 de East Kirkwood Avenue, vigilando a una gran multitud que se había congregado en la calle.

Los elementos oyeron lo que creyeron que eran varios disparos, y la multitud comenzó a dispersarse. Por ello, acudieron de inmediato al lugar y encontraron a varias personas heridas.

Inicialmente, señalan en el comunicado, se creyó que hasta nueve personas habían resultado heridas por los disparos, pero ahora se cree que cinco personas resultaron heridas por los disparos, y las demás resultaron heridas al intentar huir del lugar.

Estas lesiones incluyeron cortes y raspones por caídas mientras corrían, etc.

La BDP identificó a las personas lesionadas y ofreció los siguientes detalles sobre las víctimas por herida de bala:

Una mujer de 20 años (Plainfield), con una herida de bala en la parte superior del torso y también alcanzada por fragmentos de bala en el costado del torso.

Una mujer de 18 años (South Bend), con fragmentos de bala incrustados en el tobillo y la espinilla.

Una mujer de 22 años (South Bend), con fragmentos de bala incrustados en la parte posterior del muslo.

Una mujer de 17 años (Indianapolis), con fragmentos de bala incrustados en el pie y el tobillo.

Una mujer de 21 años (Indianapolis), con fragmentos de bala incrustados en las espinillas y los muslos.

Hasta el momento, se desconoce si alguna de las personas heridas es estudiante de la Universidad de Indiana.

Como parte de las investigaciones, se han revisado las grabaciones de teléfonos celulares y videos de negocios cercanos. Se cree que se produjo una pelea entre dos mujeres cerca de la entrada del restaurante Five Guys en Kirkwood Avenue. Durante la pelea, se observa a varias personas sacando pistolas, y se cree que dos de ellas dispararon. Acto seguido, todos huyeron del lugar. Los agentes acudieron rápidamente a la zona y comenzaron la búsqueda de víctimas.

Se desconoce si un hombre, posteriormente encontrado en una gasolinera en la cuadra 200 de la calle West 17th, sufrió heridas a consecuencia del tiroteo en la avenida Kirkwood.

La investigación continúa, y se solicita a cualquier persona que tenga grabaciones de video del incidente o información sobre el tiroteo que se comunique con el detective Chris Scott al 812-339-4477.

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