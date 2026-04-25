Identifican al Sospechoso de Tiroteo En Cena Donde Estaba Trump y Otros Altos Funcionarios

Las autoridades estadounidenses identificaron al hombre que protagonizó el tiroteo registrado la noche de este sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, en la que se encontraba el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios de Estados Unidos. Se trata de Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, según informó una fuente a la agencia AP.

El ataque ocurrió cuando el sospechoso, armado con varias armas y portando un chaleco antibalas, irrumpió en un punto de control de seguridad del evento. Durante el incidente, realizó disparos que dejaron herido a un agente de las fuerzas del orden.

Trump Explica Posibles Motivos De Atentados

De acuerdo con el jefe de la policía de Washington, el individuo había sido huésped del hotel donde se celebraba la gala, aunque hasta ahora se desconoce cuál era el objetivo del atentado.

¿Lobo solitario?

Tras su detención, Allen deberá comparecer este lunes ante la justicia, donde enfrentará cargos por porte ilícito de armas y agresión.

El presidente Donald Trump calificó al agresor como un “lobo solitario”. En una conferencia de prensa posterior, afirmó que se trataba de un individuo aislado y reiteró la necesidad de atender este tipo de amenazas.

Las investigaciones continúan para esclarecer los motivos detrás del ataque y confirmar si el sospechoso actuó completamente solo.

Historias recomendadas:

Detienen a Sospechoso de Tiroteo Durante Cena de Corresponsales

Sheinbaum Envía Mensaje a Trump Tras Tiroteo en Cena de Corresponsales