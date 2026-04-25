Donald Trump da Mensaje a Medios Tras Tiroteo en Cena de Corresponsales de la que Fue Evacuado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su agradecimiento a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y a la policía de Washington tras el reciente incidente.

“Tenemos gratitud con las autoridades y con el jefe de la policía; en breve dará su punto de vista. Hicieron exactamente lo que tenían que hacer: el tirador fue sometido y está bajo control”, señaló el mandatario.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump declaró que el sospechoso portaba varias armas antes de ser detenido por el Servicio Secreto. Un agente resultó herido de bala, pero llevaba un chaleco antibalas de alta protección.

“Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco antibalas cumplió su función”, dijo Trump.

Las imágenes de seguridad publicadas por Trump muestran a un hombre corriendo a través de los detectores de metales y pasando junto a agentes de la ley que se giran hacia él con las armas en alto. Posteriormente, varios agentes se abalanzan sobre el hombre fuera de cámara.

Trump recordó que no es la primera vez que ocurre un ataque de este tipo y mencionó un caso previo en Pensilvania, donde —dijo— la situación también estuvo cerca de escalar, pero fue contenida gracias a la actuación de las fuerzas de seguridad.

El presidente insistió en la necesidad de resolver las diferencias por la vía pacífica. “Tenemos que resolver nuestras diferencias pacíficamente, y debo decirlo con claridad”, afirmó.

Asimismo, informó que el atacante disparó contra un agente del Servicio Secreto, quien, de acuerdo con el reporte oficial, se encuentra fuera de peligro.

Trump indicó que el presunto agresor ya fue puesto bajo custodia y trasladado a las instalaciones correspondientes. “Es una persona enferma, muy enferma”.

Al comenzar la rueda de prensa, Trump pidió medidas de seguridad más estrictas, afirmando que "hoy necesitamos niveles de seguridad que probablemente nadie haya visto antes". Citó el incidente del sábado como una de las razones por las que se necesita su salón de baile, que se está construyendo en la Casa Blanca.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del Washington Hilton cuando cientos de invitados se escondían debajo de las mesas.

“¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.

Unos 30 minutos después del incidente, Trump escribió en una publicación en Truth Social que “un tirador ha sido detenido".

Tanto Trump como el vicepresidente JD Vance resultaron ilesos en el incidente.

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