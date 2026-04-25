Sheinbaum Envía Mensaje a Trump Tras Tiroteo en Cena de Corresponsales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció luego de que se reportaran disparos durante la cena de corresponsales en la que se encontraban el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su esposa Melania Trump y otros altos funcionarios.

A través de su cuenta en la red social X, la mandataria expresó su alivio por la seguridad del mandatario y su esposa, al tiempo que condenó los hechos de violencia.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió Sheinbaum.

Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 26, 2026

A Salvo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto el sábado por la noche, luego de que un hombre armado con una escopeta intentara burlar la seguridad, informaron autoridades.

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Un hombre armado con una escopeta disparó contra un agente del Servicio Secreto, dijo un funcionario del FBI a Reuters. El agente recibió un disparo en una zona cubierta por su equipo de protección y resultó ileso, añadió.

Todos los funcionarios federales, incluido Trump, se encontraban a salvo. Aproximadamente una hora después de la evacuación, Trump publicó en Truth Social que "un tirador había sido detenido".

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