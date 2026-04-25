Se Escucha Presunta Detonación Durante Cena de Corresponsales Donde Asistió Donald Trump

Esta noche del 25 de abril de 2026, durante un evento público encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se registró un momento de tensión luego de que se escuchara, al menos, una detonación de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el mandatario se encontraba en el presídium, acompañado por integrantes de la Sociedad de Corresponsales, cuando alrededor de las 20:35 horas se percibió el sonido de un disparo. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba su participación ante los asistentes.

Cena De Corresponsales en Casa Blanca Fue Interrumpida y Trump Fue Evacuado Washington DC

Hasta el momento, no se ha confirmado el origen de la detonación ni se ha informado sobre personas lesionadas. Autoridades y equipos de seguridad activaron los protocolos correspondientes tras el incidente. Presuntamente el sospechoso fue abatido.

Evacuados

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron sacados rápidamente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto. Otros funcionarios del Gobierno de Trump que asistían a la cena también fueron evacuados.

Atentado Contra Trump; Tirador Fue Abatido en Lobby

Muchos de los 2 mil 600 asistentes se pusieron a cubierto mientras los camareros huían hacia la parte delantera del salón de actos.

Poco antes de ser escoltada fuera del escenario por los servicios de seguridad, Melania Trump pareció reaccionar ante algo en la multitud y mostraba una expresión de preocupación en su rostro, según una retransmisión en directo de CSPAN.

Seguridad y confusión

Algunos entre la multitud informaron haber escuchado lo que creyeron ser entre 5 y 8 disparos. El salón de banquetes, donde cientos de periodistas prominentes, celebridades y líderes nacionales esperaban el discurso de Trump, fue evacuado de inmediato.

Miembros de la Guardia Nacional tomaron posiciones dentro del edificio mientras se permitía a la gente salir, pero no reingresar. La seguridad en el exterior también era extremadamente estricta.

Aún no está claro qué sucedió exactamente. Un oficial de la ley confirmó que hubo un tirador, pero no hubo más detalles disponibles de inmediato.

La fiscal estadounidense Jeanine Pirro publicó un video corto desde el hotel tras el incidente, diciendo:

“He sido retirada del salón de baile tras el sonido de los disparos. El Servicio Secreto está ahora a cargo de este edificio, de este hotel. Acabo de hablar con la alcaldesa Muriel Bowser; ella viene en camino, y el jefe (de policía) Jeffery Carroll también está en camino. Él estará a cargo tan pronto como llegue aquí”.

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