Así Fue el Momento en el que Donald Trump Fue Evacuado De un Evento Luego de Presunta Detonación

En videos fue captado el momento exacto en el que elementos de seguridad rodearon y evacuaron al presidente estadounidense Donald Trump durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, que se realizaba en el hotel Hilton, en Washington.

En las grabaciones se pudo apreciar el momento en el que el mandatario se encontraba junto a la primera dama, Melania Trump, cuando se escucharon las detonaciones y elementos del Servicio Secreto se acercaron a ellos y los desalojaron del presídium.

Minutos más tarde, el Servicio Secreto señaló que Trump y su esposa se encontraban "a salvo" tras tiroteo en cena a la que asistían.

A su vez, toda la sala fue evacuada. Varios miembros del gobierno estadounidense, desde el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, hasta el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aparentemente también fueron desalojados.

Informes no confirmados sugerían que una persona había resultado herida, aunque no había detalles disponibles sobre la causa de la lesión.

Confusión reinó en la Cena de Corresponsales

Reinaba una gran confusión sobre las circunstancias precisas del incidente ocurrido en plena cena de corresponsales de la Casa Blanca, en presencia, por primera vez como presidente, de Donald Trump.

Uno de los participantes, el doctor Oz, indicó que "se efectuaron disparos", según se escuchó en el lugar.

Agentes de policía acordonaron la zona y helicópteros la sobrevolaban el centro de la capital estadounidense.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) es la organizadora de este gran encuentro político-mediático.

Desde su regreso al poder, el presidente estadounidense ataca sin descanso a la prensa, verbalmente y ante los tribunales, mientras que la influencia de sus aliados sobre el panorama mediático se expande, como la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por su competidora Paramount Skydance, controlada por la familia Ellison, allegada de Trump.

El magnate, a diferencia de todos sus predecesores desde la década de 1920, siempre había desdeñado la velada en su calidad de presidente.

Esta cena, a la que asisten cientos de periodistas y directivos de prensa con sus invitados del mundo político y económico, se celebra cada año a finales de abril. Recauda fondos para becas y premios.

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