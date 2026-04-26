¿Sigue la Contingencia Ambiental Hoy 26 de Abril 2026? Coches y Placas que No Circulan

Luego de horas en las que se registrara mala calidad del aire por acumulación de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que se activó la contingencia ambiental, con lo que también llegaron las restricciones vehiculares con el doble hoy no circula. Si saldrás de casa, te decimos si sigue la contingencia hoy 26 de abril 2026 y qué carros no circulan.

Y es que, luego de la ola de calor que se ha registrado en el territorio mexicano, las condiciones climáticas son desfavorables para la dispersión de ozono y otros contaminantes. Para este domingo se prevé que continúen las altas temperaturas.

Video: Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en Valle de México por Ozono Alto

¿Hay contingencia ambiental hoy 26 de abril 2026?

De acuerdo con el más reciente informe de la CAMe, el cual fue publicado la tarde de este domingo, se mantiene la contingencia ambiental, ya que las condiciones atmosféricas no permitían levantar la alerta.

Será a las 20:00 horas de hoy 26 de abril 2026 que se dé a conocer la actualización en la que se informará si se levanta o se mantiene la contingencia.

Te recordamos que se activa la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México cuando los niveles de contaminación (ozono o partículas) superan los 155 puntos en el Índice de Calidad del Aire (más de 154 ppb).

De acuerdo con el más reciente reporte (09:00 horas) del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el Índice de AIRE Y SALUD registra, en la mayor parte de la capital y zona conurbada, buena calidad del aire, aunque aún no se ha informado que se levante la contingencia.

Video: Contingencia Ambiental Fase Uno Mantiene Restricciones Vehiculares en Valle de México

¿Qué coches y placas están en doble no circula hoy 26 de abril 2026?

El programa Doble Hoy No Circula domingo 26 de abril 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Todos los carros con holograma de verificación 2.

Vehículos con holograma 1, cuyo último número de placa sea PAR: 2, 4, 6, 8 y 0.

Los vehículos con holograma 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placas 5 o 6.

Restricción a la circulación del 50 por ciento de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación.

Historias recomendadas:

¿A Qué Hora se Inaugura el Tren Suburbano al AIFA? Checa Horario de Operación, Ruta y Estaciones

Marchas en la CDMX Este Domingo 26 de Abril 2026: Cierres y Alternativas Viales

