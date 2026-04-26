Marchas en la CDMX Este Domingo 26 de Abril 2026: Cierres y Alternativas Viales

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 26 de abril de 2026.

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Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 9 concentraciones, 8 rodadas ciclistas, 4 rodadas motociclistas, 1 rodada de patines y 29 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 horas. Sociedad civil marchará de la Puerta de los Leones, en Av. Paseo de la Reforma, No. 132, colonia Bosque de Chapultepec I Sección, en la que niñas y niños se movilizan para exigir inclusión, respeto, igualdad y educación para todos.

10:00 horas. La Asociación Mexicana de Angioedema Hereditario saldrá de la Glorieta de la Diana Cazadora, en Av. Paseo de la Reforma y Sevilla, colonia Juárez, rumbo a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, con motivo del día internacional de la enfermedad.

16:00 horas. Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa saldrán del Ángel de la Independencia rumbo al Hemiciclo a Juárez, para exigir justicia por el caso.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 horas. La Red por Derechos de la Infancia en México se reunirá en la Glorieta del Ahuehuete, en Av. Paseo de la Reforma y Río Rhin, en la colonia Cuauhtémoc, para una jornada con familiares de desaparecidos.

12:00 horas. La colectiva Hijas de la Cannabis se concentrará en la Plaza Tlaxcoaque, en la diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, en la colonia Centro, para recaudar juguetes para las infancias en situación vulnerable.

Venustiano Carranza

18:00 horas. Vecinos de la colonia Moctezuma se reunirán en el Deportivo Moctezuma, en Oriente 158, No. 225, en la colonia Moctezuma 2da. Sección, en homenaje a 'Max', un perro asesinado presuntamente por un médico militar.

Rodadas capitalinas

En total, se esperan 13 actividades llevadas a cabo por ciclistas, motociclistas y patinadores en nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Eventos de esparcimiento

Las autoridades estiman 29 actividades recreativas y de esparcimiento en las 16 alcaldías de la capital mexicana, divididas en artísticas, culturales, deportivas y religiosas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de N+

ICM