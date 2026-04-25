¿Primera Ola de Calor 2026 Activó la Contingencia Ambiental Hoy en CDMX y Edomex?

La primera ola de calor en la Ciudad de México y el Estado de México coincide con un deterioro en la calidad del aire. Este día, autoridades activaron la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), tras registrarse niveles preocupantes del contaminante.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a las 14:00 horas se alcanzó una concentración máxima de 163 partes por billón (ppb) de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicada en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Este nivel se ubica dentro del rango de “Muy Mala” calidad del aire, lo que implica riesgos importantes para la salud de la población.

Ola de Calor Eleva Temperaturas Hasta 32 Grados en CDMX

Calor afecta el aire

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México explicó que las condiciones meteorológicas han sido determinantes en este episodio. Un sistema de alta presión o circulación anticiclónica ha permanecido sobre el centro del país durante los últimos cuatro días y hoy incrementó su intensidad. Esto ha generado una fuerte estabilidad atmosférica.

A ello se suma la radiación solar intensa y constante sobre el Valle de México, la cual limita de manera significativa la ventilación atmosférica y ocasiona la acumulación de precursores de ozono.

Además, las elevadas temperaturas por el inicio de una onda de calor en la ZMVM han provocado una rápida formación y acumulación de ozono, por lo que se registraron concentraciones en el rango de Muy Mala calidad del aire.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, especialmente en horas de mayor radiación, así como seguir las restricciones vehiculares y medidas oficiales.

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