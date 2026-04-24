Inicia Primera Ola de Calor: ¿Cuántas Se Esperan en México con Temperaturas de Hasta 45 grados?
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Advierte que en esta temporada la zona centro del país se registren temperaturas de 4°C más elevadas del promedio y se padezcan hasta 15 días seguidos de calor extremo
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Con la llegada de la primera ola de calor te decimos cuántas se esperan para esta temporada y que incluso varíen entre los 40 a 45 grados.
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De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional se advierte que en esta temporada la zona centro del país se registren temperaturas de 4°C más elevadas del promedio y se padezcan hasta 15 días seguidos de calor extremo, ha informado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).
Dichas condiciones prolongadas de calor generan también más ozono y se incrementa la probabilidad de incendios forestales.
Se podría enfrentar hasta cinco ondas de calor durante la primavera de 2026, con temperaturas máximas que rebasarían el promedio climatológico en 4°C, en especial en el mes mayo.
¿Cuál es el pronóstico para la CDMX?
- Se esperan hasta 5 olas de calor para el Valle de México y la región central del país.
- Las temperaturas en la CDMX tendrían máximas de entre 30°C y 35°C.
Las autoridades advierten que algunos de estos episodios podrían durar hasta por 15 días consecutivos, siendo mayo el mes más crítico.
Lista de estados más afectados
- En Michoacán y Guerrero se esperan registros de 40 a 45°C
En el rango de 35 a 40°C
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Tamaulipas
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Se prevén temperaturas de 30 a 35°C
- Baja California Sur
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Estado de México
Así se forman las ondas de calor
La onda de calor es un periodo de al menos tres días consecutivos con temperaturas superiores al promedio habitual para una región y época del año, así lo define el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
En el país, las ondas de calor pueden alcanzar temperaturas superiores a 45°C en zonas del norte y sureste de México, al afectar a millones de personas y elevar los riesgos para la salud.
Estados más afectados con riesgos de 40 a 45°C
Se prevé que al menos 15 entidades registren temperaturas extremas debido a sistemas de alta presión (circulaciones anticiclónicas).
Norte y Noroeste
- Sinaloa
- Durango
- Tamaulipas
- Nuevo León
- Sonora
Occidente y Centro
- Michoacán
- Jalisco
- Morelos
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Guanajuato
Sur y Sureste
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
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Con información de N+
HVI