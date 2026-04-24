Inicia Primera Ola de Calor: ¿Cuántas Se Esperan en México con Temperaturas de Hasta 45 grados?

Con la llegada de la primera ola de calor te decimos cuántas se esperan para esta temporada y que incluso varíen entre los 40 a 45 grados.

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De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional se advierte que en esta temporada la zona centro del país se registren temperaturas de 4°C más elevadas del promedio y se padezcan hasta 15 días seguidos de calor extremo, ha informado la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Video. Alerta por Onda de Calor en CDMX: ¿Cuándo Inician las Temperaturas Máximas?

Dichas condiciones prolongadas de calor generan también más ozono y se incrementa la probabilidad de incendios forestales.

Se podría enfrentar hasta cinco ondas de calor durante la primavera de 2026, con temperaturas máximas que rebasarían el promedio climatológico en 4°C, en especial en el mes mayo.

¿Cuál es el pronóstico para la CDMX?

Se esperan hasta 5 olas de calor para el Valle de México y la región central del país.

y la región central del país. Las temperaturas en la CDMX tendrían máximas de entre 30°C y 35°C.

Las autoridades advierten que algunos de estos episodios podrían durar hasta por 15 días consecutivos, siendo mayo el mes más crítico.

Lista de estados más afectados

En Michoacán y Guerrero se esperan registros de 40 a 45°C

En el rango de 35 a 40°C

Baja California

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Tamaulipas

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Se prevén temperaturas de 30 a 35°C

Baja California Sur

Zacatecas

San Luis Potosí

Estado de México

Así se forman las ondas de calor

La onda de calor es un periodo de al menos tres días consecutivos con temperaturas superiores al promedio habitual para una región y época del año, así lo define el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

En el país, las ondas de calor pueden alcanzar temperaturas superiores a 45°C en zonas del norte y sureste de México, al afectar a millones de personas y elevar los riesgos para la salud.

Estados más afectados con riesgos de 40 a 45°C

Se prevé que al menos 15 entidades registren temperaturas extremas debido a sistemas de alta presión (circulaciones anticiclónicas).

Norte y Noroeste

Sinaloa

Durango

Tamaulipas

Nuevo León

Sonora

Occidente y Centro

Michoacán

Jalisco

Morelos

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Guanajuato

Sur y Sureste

Guerrero

Oaxaca

Veracruz

Campeche

Yucatán

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Con información de N+

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