Fin de Semana Extra Caluroso en CDMX: ¿A Cuántos Grados Subirá el Termómetro por Ola de Calor?

México enfrenta actualmente una ola de calor ocasionada por una circulación anticiclónica, por lo cual, la Ciudad de México (CDMX) tendrá altas temperaturas a partir de este fin de semana.

Aquí te damos a conocer a cuántos grados estará la capital mexicana, y te brindamos los detalles del aviso especial que emitieron las autoridades por la onda de calor. ¡Toma nota y cuídate del fin de semana extra caluroso!

¿Sabías que?

Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.

Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas.

Una ola de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.

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Rayos de luz en la Ciudad de México en junio de 2017. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Ola de calor afecta México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se posicionará este fin de semana sobre el interior del territorio mexicano.

Lo anterior generará un ascenso de las temperaturas y una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte de la República Mexicana, manteniendo con ello la onda de calor.

Por esa razón, varios estados tendrán temperaturas que irán de los 30 hasta los 45 grados.

En el caso de la Ciudad de México, alertó que el sábado 25, el domingo 26 y el lunes 27 de abril el termómetro podría marcar entre 30 y 35 grados.

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¿A cuántos grados estará la CDMX?

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial por la onda de calor en la capital mexicana.

Indicó que este fenómeno climático iniciará mañana 25 de abril y terminará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias de 29 a 32 grados.

“Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de radiación ultravioleta y rachas fuertes de viento con tolvaneras por la tarde”, alertó de manera adicional.

Por lo anterior, emitió la siguiente lista de recomendaciones:

No te expongas por tiempo prolongado al sol.

Permanece en lugares frescos y ventilados.

Usa bloqueador solar.

Bebe abundantes líquidos.

Viste con ropa ligera de colores claros.

Utiliza gafas para sol, sombrilla, sombrero o gorra.

Evita comer en la vía pública, debido a que los alimentos se descomponen rápidamente.

Presta atención a las personas de tu entorno, especialmente a bebés, infantes y adultos mayores, así como mascotas y animales de compañía.

Circulación anticiclónica el domingo 26 de abril 2026. Foto: SMN

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Con información de N+.

spb