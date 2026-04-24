Clonan a Cerdo en Brasil, en un Paso Clave para Desarrollo de Órganos Destinados a Trasplantes

Investigadores en Brasil clonaron el primer cerdo en la historia del país y de Latinoamérica, en un paso clave para el desarrollo de órganos destinados a trasplantes humanos, informó la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo.

La Universidad de Sao Paulo lidera el proyecto y busca que Brasil desarrolle tecnología propia en xenotrasplantes, es decir la transferencia de órganos entre especies diferentes, reduciendo la dependencia de importaciones para suministrar al Sistema Único de Salud.

El animal nació en un laboratorio del Instituto de Zootecnia, en Sao Paulo, a finales de marzo y representa un avance hacia la producción de cerdos genéticamente modificados capaces de donar órganos compatibles con humanos sin generar rechazo inmunológico.

Al respecto Ernesto Goulart, investigador principal del proyecto, aseguró en declaraciones divulgadas por la FAPESP:

"El paso que dimos ahora es crucial, porque la clonación de cerdos es una de las técnicas más difíciles de dominar para viabilizar el xenotrasplante"

Para inactivar genes responsables del rechazo inmunológico e insertar genes humanos en células porcinas, acrecentando la compatibilidad de los órganos, los científicos utilizaron la herramienta de edición genética CRISPR/Cas9.

El animal clonado nació con 1,7 kilogramos y en condiciones saludables, después de una gestación de casi 4 meses, lo que, de acuerdo con los investigadores, valida la eficacia de la técnica.

Avance de carácter estratégico

Los investigadores, resaltaron que este avance tiene carácter estratégico al señalar que el dominio de esta tecnología permitirá a Brasil conservar la autonomía de su sistema de trasplantes ante desarrollos en otros países.

"Si el xenotrasplante se convierte en realidad en otros países y no dominamos esta tecnología, nuestro sistema de trasplantes quedaría vulnerable y dependiente de importaciones", aseguró el investigador principal del proyecto, Ernesto Goulart.

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Con información de Xinhua

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