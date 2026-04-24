Fuerte Ola de Calor en México: Lista de Estados Afectados por Altas Temperaturas

¡Toma precauciones! Varios estados de la República Mexicana tendrán altas temperaturas hoy, 24 de abril de 2026, por la llegada de una nueva circulación anticiclónica al país, que ya ocasiona una persistente ola de calor.

Incluso, en varias entidades el termómetro podría llegar hasta los 45 grados, por lo que aquí te presentamos la lista completa de los estados afectados por el calor extremo, de acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para tener en cuenta:

Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.

es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica. Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas.

Una ola de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.

Video: Clima Hoy en México del 24 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Ola de Calor

Lista de estados afectados por ola de calor

En su informe de este viernes, el SMN informó que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la ola de calor en Sinaloa, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lista de estados y previsión de altas temperaturas:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sinaloa (centro), Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur), Campeche (oeste y noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

: Sinaloa (centro), Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur), Campeche (oeste y noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (sur), Zacatecas, Nayarit (sur), Colima (este), Puebla (norte y suroeste), Chiapas (centro y noreste), Tabasco y Quintana Roo.

Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (sur), Zacatecas, Nayarit (sur), Colima (este), Puebla (norte y suroeste), Chiapas (centro y noreste), Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Circulación anticiclónica en México el sábado 25 de abril. Foto: SMN

Fin de semana extra caluroso

El SMN añadió que el fin de semana persistirá la ola de calor, por lo que se seguirán las altas temperaturas, incluso en la Ciudad de México.

Lo anterior, porque la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el interior del territorio mexicano, generando un ascenso de las temperaturas, así como una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte de la República Mexicana:

Temperaturas altas el sábado:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Puebla.

Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes y Puebla. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas altas el domingo:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima.

: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Tlaxcala.

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