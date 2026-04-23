¿Cuál Es el Primer Huracán de la Temporada 2026 que se Formará en México? Atención, en Esta Zona

La temporada de huracanes 2026 en México está a la vuelta de la esquina, por lo que aquí te decimos cuál será el primer ciclón tropical que se formará este año y te brindamos detalles sobre los fenómenos meteorológicos que podrían impactar territorio nacional en los siguientes meses.

¿Qué nombre recibirá el primer ciclón? ¿En qué cuenca oceánica se registrará? ¿A partir de cuándo? A continuación, te damos todos los detalles, de acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, en esta nota que te compartimos previamente puedes conocer cómo se forman los huracanes, cuáles son sus categorías y las principales partes que los conforman.

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Pronóstico de ciclones tropicales en el Pacífico y el Atlántico

Durante la Reunión Nacional de Protección Civil, realizada en Veracruz el 22 de abril de 2026, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, presentó el documento con el pronóstico de ciclones tropicales este año.

El él se advirtió cuántos fenómenos meteorológicos podrían formarse en ambos litorales, así como cuántos de ellos podrían alcanzar la categoría de huracán:

En el Pacífico se prevén entre 18 y 21 ciclones tropicales:

9-10 tormentas tropicales.

5-6 huracanes fuertes, de categoría 1 o 2.

4-5 huracanes mayores, de categoría 3, 4 o 5.

En el Atlántico se prevén entre 11 y 15 ciclones tropicales:

7-8 tormentas tropicales.

3-5 huracanes fuertes, de categoría 1 o 2.

1-2 huracanes mayores, de categoría 3, 4 o 5.

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¿Cuál será el primer ciclón de 2026 y a partir de cuándo puede formarse?

Según los pronósticos de las autoridades, el primer ciclón tropical que se formará llevará por nombre Amanda.

Ese fenómeno meteorológico se formará en el océano Pacífico, lo cual podría ocurrir a partir del próximo 15 de mayo de 2026, pues es la fecha en que inicia la temporada de lluvias y ciclones tropicales en ese litoral. Aquí más detalles de la temporada de huracanes 2026:

Inicia el 15 de mayo en el Océano Pacífico.

Inicia el 1 de junio en el Océano Atlántico.

Finaliza el 30 de noviembre en ambos litorales.

Se prevén entre 18 y 21 sistemas en el Pacífico.

Se prevén entre 11 y 15 ciclones en el Atlántico.

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Nombres de las demás posibles tormentas y huracanes

De acuerdo con la información del SMN, estos serían los nombres de los ciclones tropicales en ambas cuencas oceánicas:

Pacífico:

Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Atlántico:

Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

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