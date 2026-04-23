Mono Araña es Rescatado en Guadalajara Tras Recibir una Descarga Eléctrica

Elementos de la Policía de Guadalajara rescataron a un mono araña, quien sufrió una descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez. El mono, que es una especie en peligro de extinción, fue trasladado a la Unidad de Acopio y Salud Animal, donde quedó bajo observación y con seguimiento médico.

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¿Cómo se dieron cuenta del incidente?

Vecinos de las calles Sucre y Guaraní en la colonia Benito Juarez hicieron el llamado a las autoridades tras observar a este mono entre los árboles de la zona.

Se trasladaron oficiales adscritos al grupo Guardabosques de la Policía de Guadalajara y rescataron al espécimen, el cual, ya había sufrido de una descarga eléctrica al tocar los cables.

El mono araña ya está en observación

El mono araña ya se encuentra internado en la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, y de acuerdo con el biólogo Luis Alberto Cayo, deberá pasar al menos 72 horas en observación, con la intención de descartar cualquier daño a los órganos del espécimen.

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