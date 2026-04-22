¿Qué es el Programa ‘Vivienda Para Vivir Bien’ en Guadalajara?

El gobierno de Guadalajara presentó una convocatoria dirigida a jóvenes con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda mediante apoyo económico para el pago de renta.

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La iniciativa forma parte del programa Vivienda Para Vivir Bien, enfocado en mejorar las condiciones habitacionales de la población joven en la ciudad.

¿Qué es el Programa Vivienda Para Vivir Bien?

Vivienda Para Vivir Bien es una estrategia del gobierno municipal orientada a garantizar mejores condiciones de acceso a vivienda, especialmente para sectores con dificultades económicas.

A través de acciones como el Apoyo de Renta Para Jóvenes, se busca reducir la carga financiera que representa el alquiler y fomentar la permanencia de jóvenes en la ciudad.

De acuerdo con la alcaldesa Verónica Delgadillo, el programa piloto denominado Apoyo de Renta Para Jóvenes beneficiará a más de 200 personas, quienes recibirán un apoyo mensual de 3 mil pesos. Este recurso permitirá a las y los beneficiarios cubrir una parte de su renta o, en algunos casos, solventarla en su totalidad.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que vivan o deseen residir en Guadalajara. El registro se realiza en línea y requiere un correo electrónico o número de teléfono celular. Las autoridades señalaron que el trámite es completamente gratuito y que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de mayo.

Para registrarse, las personas interesadas deben ingresar a la plataforma oficial, crear una cuenta y acceder al apartado de trámites y servicios. Posteriormente, deberán autorizar el uso de sus datos, consultar el catálogo de trámites y seleccionar el correspondiente al programa. El sistema permitirá descargar los formatos necesarios, los cuales deberán presentarse el día de la cita asignada. Además, las y los solicitantes podrán dar seguimiento al estatus de su trámite en línea.

Con esta iniciativa, el gobierno de Guadalajara apuesta por apoyar a la juventud en uno de los principales retos urbanos: el acceso a vivienda asequible.

Las Noticias Guadalajara / N+

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