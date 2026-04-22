Guadalajara Lanza Programa de Apoyos de 3 mil Pesos Para Rentas: Así Puedes Registrarte
N+
El programa contempla un proceso de registro en línea y establece ciertos criterios para las personas interesadas en participar.
COMPARTE:
El Gobierno de Guadalajara lanzó una convocatoria para jóvenes tapatíos, con el propósito de ayudarles económicamente con el pago de renta de vivienda. En N+, te explicamos en qué consiste.
De acuerdo con Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, el programa piloto Apoyo de Renta Para Jóvenes, ayudará a más de 200 personas, las cuales recibirán 3 mil pesos mensuales. Con ello, las y los jóvenes podrán cubrir parte de su renta o en el mejor de los casos, pagarla por completo.
¿Quiénes pueden acceder al programa?
El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 a 30 años que vivan o quieran vivir en Guadalajara, estos podrán registrarse a través de la siguiente página: https://sso.guadalajara.gob.mx/login
Para ello, necesitarán un correo electrónico o el número de un celular. El trámite es completamente gratuito; la convocatoria cierra el próximo 30 de mayo.
Así puedes registrarte al programa Apoyo de Renta Para Jóvenes
Una vez que te hayas registrado en la página, da clic en trámites y servicios, accede con tus credenciales y posteriormente selecciona autorizar trámites y servicios.
Lo siguiente es dar clic en ver catálogo de trámites y entrar al de Apoyo de Renta Para Jóvenes. La página te va dirigir a una url para descargar los formatos que entregarás el día de tu cita. Podrás ver el estatus del trámite en la página tramites.guadalara.com.mx
Las Noticias N+
Historias recomendadas:
- Hombre de la Tercera Edad Halla Restos Óseos en el Patio de su Casa en Tlajomulco
- De la Tragedia a la Esperanza: Sobreviviente del 22 de Abril Reconstruye su Vida
- Así Funcionará la L5 del Transporte Masivo que Unirá al Aeropuerto de Guadalajara con la Ciudad