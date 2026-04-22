Guadalajara Lanza Programa de Apoyos de 3 mil Pesos Para Rentas: Así Puedes Registrarte

El Gobierno de Guadalajara lanzó una convocatoria para jóvenes tapatíos, con el propósito de ayudarles económicamente con el pago de renta de vivienda. En N+, te explicamos en qué consiste.

De acuerdo con Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, el programa piloto Apoyo de Renta Para Jóvenes, ayudará a más de 200 personas, las cuales recibirán 3 mil pesos mensuales. Con ello, las y los jóvenes podrán cubrir parte de su renta o en el mejor de los casos, pagarla por completo.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 a 30 años que vivan o quieran vivir en Guadalajara, estos podrán registrarse a través de la siguiente página: https://sso.guadalajara.gob.mx/login

Para ello, necesitarán un correo electrónico o el número de un celular. El trámite es completamente gratuito; la convocatoria cierra el próximo 30 de mayo.

Así puedes registrarte al programa Apoyo de Renta Para Jóvenes

Una vez que te hayas registrado en la página, da clic en trámites y servicios, accede con tus credenciales y posteriormente selecciona autorizar trámites y servicios.

Lo siguiente es dar clic en ver catálogo de trámites y entrar al de Apoyo de Renta Para Jóvenes. La página te va dirigir a una url para descargar los formatos que entregarás el día de tu cita. Podrás ver el estatus del trámite en la página tramites.guadalara.com.mx

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