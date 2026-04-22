Hombre de la Tercera Edad Halla Restos Óseos en el Patio de su Casa en Tlajomulco

Al interior de una finca del fraccionamiento Valle Dorado, en Tlajomulco, encontraron restos humanos enterrados en un patio. Autoridades ya procesan la casa para descartar una posible fosa clandestina.

El hallazgo ocurrió en una vivienda habitada por un adulto mayor, de quien se desconoce si quedó bajo el resguardo de las autoridades para efecto de las investigaciones posteriores.

Esto se sabe de la localización de restos humanos

Fue un reporte ciudadano el que movilizó a policías municipales de Tlajomulco hasta la finca ubicada sobre la calle Valle del Churumuco, al cruce con Valle del Tiquicheo, donde el hombre informó, sin precisar bajo qué circunstancias, localizó restos óseos aparentemente correspondientes a un humano.

Los oficiales resguardaron la vivienda y pidieron entonces apoyo de los servicios médicos municipales, cuyos paramédicos confirmaron que lo localizado correspondía a secciones anatómicas de una persona.

Por las condiciones en las que fueron localizados los restos, no fue posible determinar los meses o años de evolución cadavérica, así como tampoco el sexo de la víctima.

La vivienda quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que personal de Ciencias Forenses, con palas y picos, trabajó en el lugar para extraer la osamenta; en tanto, un Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco tomó conocimiento del caso para iniciar con las investigaciones.

Cabe mencionar que vecinos relataron que la vivienda en cuestión, con anterioridad, era usada por múltiples hombres en aparente situación de calle.

Abraham Flores Maciel / N+

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