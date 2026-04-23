Identifican a Hombre Localizado Sin Vida en Auto en Guadalajara; Tenía un Mes Desaparecido

El hombre localizado sin vida al interior de un vehículo en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara, contaba con una denuncia por desaparición. Fue identificado como Jorge Alfonso, de 53 años.

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El cuerpo, hallado en la cajuela de un automóvil el domingo, correspondía a un hombre que había desaparecido desde el 12 de marzo en la colonia Guadalupe Sur, en Zapopan. De acuerdo con sus familiares, la última vez que supieron de él fue cuando acudió a una cita por una oferta de trabajo; desde entonces, se desconocía su paradero.

Así ocurrió la localización de Jorge Alonso

Durante la noche del domingo 19 de abril, vecinos de la calle Benjamín Gutiérrez y Francisco Landeros reportaron un vehículo abandonado desde hace un mes, del cual, emanaban olores fétidos.

Policías de Guadalajara acudieron al punto y confirmaron la presencia de un cuerpo segmentado en la cajuela, este yacía en avanzo estado de descomposición.

La Fiscalía del Estado confirmó que los restos encontrados pertenecen a Jorge Alfonso, quien habría fungido como auditor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana años atrás. Actualmente era asesor inmobiliario y también estaba relacionado a la compraventa de autos.

Moisés Hernández / N+

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