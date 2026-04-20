Hombre con Reporte de Desaparición es Encontrado Sin Vida en Cajuela de Auto en Guadalajara

El cuerpo de un hombre con reporte de desaparición, fue localizado en la cajuela de un auto. De acuerdo con vecinos, el vehículo tenía al menos un mes abandonado en la colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara.

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El hallazgo se produjo tras los reportes emitidos por ciudadanos de la zona, quienes advertían de un auto abandonado que emanaba olores fétidos, sin imaginar, que dentro había un cuerpo segmentado en bolsas negras.

¿Qué se sabe del caso?

Policías de Guadalajara acudieron al punto, en el cruce de las calles Benjamín Gutiérrez y Francisco Laderos y más tarde, intervinieron elementos de la Policía del Estado de Jalisco, quienes confirmaron el hecho.

Cuando abrieron el vehículo, localizaron en la cajuela varias bolsas negras con segmentos de un cuerpo humano. La zona quedó acordonada, mientras que policías entrevistaban a vecinos, los cuales indicaron que el carro tenía abandonado por lo menos un mes.

De manera preliminar se pudo saber que el carro pertenecía al hombre asesinado, mismo que contaba con una denuncia por desaparición.

Abraham Flores Maciel / N+

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