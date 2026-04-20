Joven Recibe Fuerte Golpiza en Guadalajara por Al Menos Cinco Sujetos; es Reportado Delicado

Un joven de 25 años se encuentra delicado de salud tras recibir una brutal golpiza en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara. Los responsables son al menos cinco sujetos.

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La víctima fue perseguida por varias cuadras; al llegar al cruce de la avenida Ahuehuetes y la calle Guillermo Baca, el joven cayó al piso y fue entonces que, testigos relataron, cómo los agresores lo patearon en el rostro y abdomen.

Varias personas que se encontraban en la calle comenzaron a gritar para tratar de ahuyentar a los responsables, consiguiendo que estos escaparan corriendo del lugar. El joven quedó malherido en la banqueta, por lo cual, llamaron al 911 de emergencias.

¿Cómo se encuentra la víctima?

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes localizaron al hombre con múltiples lesiones. Aunque, por fortuna, poco a poco fue recobrando el conocimiento.

Su estado de salud es considerado delicado, y requirió el traslado inmediato a una sala de urgencias para realizarle varios estudios.

Cabe mencionar que Policías de Guadalajara llegaron a la colonia Lázaro Cárdenas para entrevistar al afectado, así como testigos, logrando obtener información precisa de los agresores, quienes son vecinos de la zona. Aun así, todavía no son capturados.

Abraham Flores Maciel / N+

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