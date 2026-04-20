Reportan Multihomicidio en Guadalajara; Hay Tres Personas Sin Vida y Dos Más Heridas

Durante la mañana de este lunes 20 de abril, se reportó un multihomicidio en Guadalajara, el hecho ocurrió en la colonia La Nogalera, donde al momento, hay tres personas sin vida y dos más heridas.

De acuerdo con autoridades, el multihomicidio se registró dentro de una finca ubicada sobre la avenida 18 de Marzo y la calle Café. Acerca de los causantes, sólo se sabe que escaparon a bordo de un vehículo color blanco.

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¿Qué información hay de las víctimas?

Las víctimas mortales se tratan de dos hombres y una mujer, los cuales fueron atacados con arma blanca y después les prendieron fuego. Las personas heridas, dos masculinos, también fueron atacados de la misma manera; al momento, son reportados en estado grave de salud.

Cabe mencionar que uno de ellos indicó que, en el lugar donde ocurrió el multihomicidio funcionaba como punto para consumo de drogas, situación que será investiga por las autoridades correspondientes.

Asimismo se indicó que los responsables les prendieron fuego a las víctimas para tratar de ocultar algunas pistas, sin embargo, paramédicos recibieron el reporte de una persona herida con arma blanca y de un incendio en casa habitación; al interrogar a uno de los hombres, este les empezó a narrar los hechos.

Según la víctima, había llegado a este domicilio para consumir droga, cuando los responsables del multihomicidio llegaron a bordo de un vehículo blanco y posteriormente atacaron a las cinco personas acuchilladas.

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