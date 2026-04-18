Asesinan a Mujer de un Balazo en Zapopan; Minutos Antes Estaba con sus Hijos

Una mujer fue asesinada en la Unidad Fovissste, en Zapopan, lo que generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Policías municipales, elementos de la Guardia Nacional y agentes investigadores acudieron al sitio, donde acordonaron los andadores para recabar indicios. De acuerdo con testimonios, la víctima llegó poco después de las 19:00 horas a la zona habitacional, ubicada cerca del área de Belenes. Provenía del municipio de Tlajomulco y estaba acompañada de sus dos hijos.

Noticia relacionada: Lesionan a Joven de 23 Años con Machete Tras Riña en Tonalá

Al arribar, se dirigió a una tienda y le pidió a sus hijos que la esperaran. Posteriormente, caminó sola aproximadamente 100 metros hacia un andador. Cámaras de videovigilancia captaron sus últimos movimientos.

¿Qué se sabe del homicidio?

Según las primeras versiones, en ese punto ya la esperaba su agresor, quien le disparó al menos en una ocasión en el cráneo. La mujer murió en el sitio y su cuerpo quedó tendido sobre el andador.

Tras el ataque, autoridades iniciaron un operativo en la zona para tratar de localizar al responsable, sin que hasta el momento se reporten detenciones. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya investiga el caso para esclarecer los hechos.

Jorge Ocegueda / N+

Historias recomendadas: