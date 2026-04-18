Capturan a ‘El Peinadito’ Tras Escapar de Autoridades en Dos Ocasiones en Tonalá

La tercera fue la vencida, ya que atraparon a ‘El Peinadito, sujeto que desde febrero era buscado por autoridades en Tonalá y que había logrado escapar pese a los operativos implementados por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

¿Cómo lograron capturar a ‘El Peinadito?

Al mediodía del sábado, elementos de la Policía de Tonalá fueron alertados de que, en el Camino a Matatlán y Periférico Nuevo, estaba un hombre que coincidía con las características del sujeto apodado por vecinos como ‘El Peinadito’, por lo que de inmediato se desplegaron, encontrándolo a bordo de una motocicleta.

“Tras una estrecha coordinación, afortunadamente en este punto se logra llevar a cabo sin ningún disparo, sin poner en riesgo a nadie en la población; como puedes ver, la actividad comercial está con normalidad y fue un operativo realizado de manera estratégica, coordinada debidamente y afortunadamente la persona en estos momentos ya se encuentra siendo trasladada al área de Fiscalía”, explicó Isaac Islas, Comisario de la Policía de Tonalá.

¿Por qué era buscado ‘El Peinadito’?

‘El Peinadito’ era buscado por las autoridades por su presunta participación en un homicidio. El pasado 9 de febrero, la Fiscalía de Jalisco implementó un operativo en la zona centro de Tonalá para cumplimentar una orden de aprehensión, pero al verse rodeado, el sospechoso disparó contra los agentes investigadores para luego escapar por las azoteas.

Apenas el viernes 17 de abril, un segundo operativo se desplegó en la misma zona, pero una vez más escapó por la parte alta de las viviendas, hasta que este fin de semana cayó.

Al momento de su captura se le aseguró una motocicleta y, de acuerdo con el comisario de Tonalá, entre sus pertenencias no se le localizó nada ilícito; sin embargo, será la Fiscalía de Jalisco quien encabece las investigaciones en su contra.

Priscilla Velasco / N+

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