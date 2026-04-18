Reportan Choque Múltiple en Tlajomulco; Esto se Sabe al Momento
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Autoridades de Tlajomulco de Zúñiga arribaron hasta el punto como primeros respondientes; continúan en la zona
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Durante la mañana de este 18 de abril, se registró un choque múltiple en la avenida López Mateos Sur, a la altura de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga. Esto es lo que se sabe al momento.
De acuerdo con el primer reporte de autoridades, el accidente involucró al menos cinco vehículos; entre ellos, hay una pipa de gas y una camioneta de redilas, la cual quedó arriba de un vehículo sedán.
¿Cómo ocurrió el accidente en López Mateos Sur?
Presuntamente, la pipa pudo haber proyectado a los demás vehículos, provocando que la camioneta de redilas terminara arriba de un vehículo particular. Sin embargo, autoridades continuarán investigando las causas de este accidente múltiple.
Se recomienda a la ciudadanía no transitar por la avenida López Mateos Sur a la altura de San Agustín, ya que siguen las labores de retiro de vehículos en la zona. Cabe mencionar, que no se sabe cuántas personas resultaron heridas o si hay víctimas mortales.
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