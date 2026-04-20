Chofer de la Ruta 175 Golpea a Joven que le Ganó el Paso en Guadalajara

El conductor de la ruta 175 del transporte público de Guadalajara, fue captado golpeando fuertemente a un joven en repetidas ocasiones, sobre el desnivel de la Av. 8 de Julio, al cruce de Washington.

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Varios usuarios del transporte público fueron testigos de cómo el chofer agredió al joven, luego de que le ganó el paso al camión, además, los presentes mencionaron que el agresor iba molesto, ya que la máquina tragamonedas de la unidad estaba descompuesta.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos sucedieron el 19 de abril, cuando el chofer del camión bajó de la unidad y empezó a discutir con el joven, a quien se le fue directamente a los golpes.

En videos compartidos en redes sociales se puede observar que el conductor de la ruta 175, quien viste camisa sin mangas, golpea al joven de camiseta negra en repetidas ocasiones, lo tunde con puñetazos y patadas en la cara. También aparece otro sujeto cuya identidad se desconoce y patea a la víctima en el suelo.

Hasta este momento, las autoridades no han confirmado si ya está identificado el chofer del camión, así como tampoco se sabe si emitirán alguna sanción.

Moisés Hernández / N+ Guadalajara

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