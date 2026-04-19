Mujer es Golpeada y Abandonada por sus Amigos en Bar de Chapultepec, Guadalajara

Una mujer de aproximadamente 30 años, terminó abandonada y golpeada por sus amigos en la avenida Chapultepec, en Guadalajara. Personal de la comisaría municipal acudió hasta el punto para auxiliarla.

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Esto se sabe del incidente

Al parecer, la mujer estaba dentro de un bar cuando, presuntamente, al pedir la cuenta, sus amigos salieron del establecimiento dejándola sola y tras salir para localizarlos, logró alcanzar a una de sus acompañantes, con quien sostuvo una riña al exterior del mueble, terminando con raspones y golpes en las rodillas.

Debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, no pudo seguir a sus amigos,los cuales, de acuerdo con testigos, la abandonaron y la dejaron pagando la cuenta.

Personal de la Comisaría Municipal de Guadalajara acudió al punto para auxiliar a la víctima y solicitaron la presencia de una ambulancia, sin embargo, al ver a los policías la mujer se tornó indispuesta a recibir atención médica, señalando en repetidas ocasiones que conocía sus derechos como ciudadana.

Aun así, los elementos de seguridad la mantuvieron resguardada hasta que la mujer pudiera señalarles a donde se podía dirigir o buscara a algún familiar de confianza. Personas que salían de bares aledaños observaban a la joven en estado inconveniente y apresuraban su paso. De la o los presuntos amigos de la víctima no se tienen características.

Jahir Bernardino / N+

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