Menor Atropella a Hombre y Choca un Auto Estacionado A Bordo de Vehículo 4x4 en Tlaquepaque

Por conducir presuntamente a exceso de velocidad y sin precaución, un menor de 15 años, arrolló con su vehículo 4x4 a un hombre en las calles Francisco Zarco y Lucio Blanco en la colonia Altos Norte, Tlaquepaque.

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Así ocurrió el accidente

Tras perder el control de la unidad, el menor impactó contra un automóvil estacionado y arrolló a un hombre. Debido a que varios vecinos estaban afuera de sus hogares al momento del percance, rápidamente rodearon al adolescente.

Testigos señalaron que lograron observar a un sujeto, el cual, se llevó el vehículo 4x4 y al menor a otro punto, para evitar que las autoridades los encontraran. Mientras tanto, el hombre lesionado fue valorado por paramédicos en el lugar tras recibir un reporte al 911 de emergencias.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía de Tlaquepaque, quienes evitaron una riña, ya que los vecinos se encontraban discutiendo entre sí.

Luego de unos minutos, el personal de la policía municipal se retiró del punto sin otorgar más información acerca del menor responsable del accidente, así como del vehículo retirado. Cabe mencionar que vecinos de la colonia Altos Norte y, de algunas otras aledañas, señalaron que este vehículo transita tripulado por el mismo joven frecuentemente por las calles a toda velocidad y sin que alguien le diga algo, situación que los mantiene preocupados pues la zona es transitada por niños en bicicleta y se puede repetir un evento similar o terminar en una verdadera tragedia.

Jahir Bernardino / N+

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