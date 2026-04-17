Capturan a Mujer por Presunta Venta de Droga en una "Narcotiendita" Cercana a Escuelas de Puebla

Detienen a Leticia "N" y clausuran una miscelánea ubicada en la calle 5 de Mayo a la altura de la 16 Poniente en San Pedro Cholula, esto como resultado de un operativo contra el combate de narcomenudeo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Puebla.

La Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal realizaron el despliegue en el Barrio de Santiago Mixquitla luego de denuncias por parte de padres de familia de escuelas aledañas quienes señalaron que en dicho establecimiento realizaban la venta de bebidas alcohólicas a menores e incluso también comercializaban estupefacientes.

De acuerdo a usuarios de redes sociales, en dicho lugar se realizaban fiestas con menores de edad, mismos que consumían bebidas alcohólicas al interior del inmueble.

Detienen a Leticia "N" por presunta venta de droga en miscelánea de San Pedro Cholula

Elementos de la Fiscalía realizaron inspecciones en el lugar como parte de las acciones de verificación y seguridad, por lo que durante este cateo las autoridades clausuraron el establecimiento dedicado al expendio de cerveza tras detectar que el inmueble era presuntamente utilizado para la distribución y venta de droga.

Leticia "N" fue detenida y puesta a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal. Además, en el lugar que tenía fachada de una tienda, se aseguraron 41 bolsitas con sustancia similar al cristal, bolsas con hierba verde con características de la marihuana, envoltorios con sustancia similar a la heroína, un arma de fuego tipo pistola calibre .22 con cartuchos útiles, básculas digitales y dinero en efectivo.

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Despliegan cateo por presunto robo de fármacos en la colonia Joaquín Colombres de Puebla

De manera paralela, este jueves 16 de abril se llevó acabo un importante cateo en la calle 25 de Diciembre de la colonia Joaquín Colombres de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional encabezaron este operativo que podrían estar relacionado con el robo de fármacos a clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo a los vecinos, los agentes buscaban armas y medicamentos, por lo que comenzaron a revisar cada una de las habitaciones de un inmueble en donde habitan cuatro familias. Las investigaciones siguen en curso y las autoridades no han dado a conocer más detalles del caso.

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Con información de N+

MCS