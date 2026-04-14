Detienen a Dos Sujetos con Más de 170 Dosis de Droga durante un Cateo en la Ciudad de Puebla

Este martes 14 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia contra José “N” y Aurelio “N”, presuntos narcomenudistas que fueron detenidos en la colonia Del Valle de la ciudad de Puebla.

Los hoy sentenciados fueron capturados durante la ejecución de una orden de cateo en un inmueble, donde fueron aseguradas más de 170 dosis de droga y cartuchos de arma de fuego.

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Sentencian a José “N” y Aurelio “N” por posesión de droga en colonia Del Valle de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, obtuvo sentencia condenatoria contra José “N” y Aurelio “N”, por posesión de cocaína, marihuana y clorhidrato de metanfetamina, así como de posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Agencia Estatal de Investigación detuvo a los dos sujetos tras un cateo ejecutado en un domicilio ubicado en Valle del Yaqui, en la colonia Del Valle, municipio de Puebla, donde aseguraron 155 bolsas con 52 gramos 964 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; nueve bolsas con 955 miligramos de cocaína; seis bolsas con 82 gramos 415 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; tres bolsas con un kilo 887 gramos 600 miligramos de marihuana, 79 cartuchos útiles para arma de fuego y dos básculas grameras.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del fiscal federal, celebrándose un procedimiento abreviado. El juez, por tanto, emitió una sentencia de cinco años de prisión, así como una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 10 mil 857 pesos.

Catean y Clausuran un Domicilio por Presunto Narcomenudeo en la Ciudad de Puebla

Sentencian a dos personas detenidas con droga en Cuautlancingo, Puebla

La FGR a través de la FECOR Puebla, obtuvo de un juez, sentencia condenatoria contra José “N” y Joel “N”, por posesión con fines de suministro de clorhidrato de metanfetamina y marihuana.

Los imputados fueron detenidos durante un cateo ejecutado por la Agencia Estatal de Investigación, en un domicilio ubicado en la calle Uruguay, colonia Villa Olímpica, municipio de Cuautlancingo, donde aseguraron 10 bolsas con dos gramos 301 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, cinco bolsas con 46 gramos 511 miligramos de marihuana y una bolsa con 52 gramos 832 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del fiscal federal, quien aportó los datos de prueba ante el juez de la causa, por lo que se celebró un procedimiento abreviado, en el que fueron condenadas a cuatro años dos meses de prisión, así como la multa de 83 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a nueve mil 11 pesos.

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Con información de N+

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