Ejecutan Cateo por Parte de Fuerzas de Seguridad Federales en la Ciudad de Puebla

La mañana de este 16 de abril autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron una importante movilización policial en viviendas ubicadas en la calle 25 de Diciembre de la colonia Joaquín Colombres de la ciudad de Puebla.

En el lugar se reporta presencia de la Policía Municipal, Estatal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional y Fiscalía General de la República.

Vecinos señalan que los agentes federales les dijeron que presuntamente buscaban armas y medicamentos, por lo que el operativo se mantiene activo. Cabe destacar que la gran presencia de policías les provocó temor a los habitantes, quienes aseguran que no podían salir de sus domicilios ante esta diligencia.

Además, habitantes de la colonia Joaquín Colombres niegan que en esa zona se realicen actividades ilícitas pues la mayoría de personas que vive ahí son adultos mayores y pensionados. Las autoridades no han dado a conocer detalles sobre este operativo, sin. embargo, se espera que en las próximas horas aclaren el motivo de este cateo.

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Capturan a tres objetivos prioritarios tras cateo en la ciudad de Puebla

Durante el fin de semana se ejecutó un cateo en viviendas del Fraccionamiento Rinconada Los Arcos en Puebla; Fuerzas Federales y Estatales desmantelaron tres centros de operación de narcomenudeo que surtían a diversas colonias del sur de la capital poblana.

Catean y Clausuran un Domicilio por Presunto Narcomenudeo en la Ciudad de Puebla

En el lugar fueron detenidos tres objetivos prioritarios identificados como: Hadahasa "N", Krivan "N" y Juan Pablo "N", señalados por mantener el control de la venta de drogas en diversos fraccionamientos, generando foco de inseguridad en la región.

Durante este cateo, se aseguraron 102 envoltorios con cristal, 20 con marihuana, y una báscula digital. Las tres viviendas que fueron investigadas, quedaron bajo resguardo oficial con sellos de la Fiscalía de Puebla, mientras que los detenidos fueron trasladados a la autoridad competente para iniciar el proceso legal por delitos contra la salud.

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Con información de N+

MCS