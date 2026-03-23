Aseguran Gasera Presuntamente Clandestina durante Cateo en Chignahuapan, Puebla

La tarde de este lunes 23 de marzo de 2026 se dio a conocer que una gasera presuntamente clandestina fue asegurada durante el cateo de un predio en el municipio poblano de Chignahuapan.

La diligencia de cateo se realizó con el apoyo de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución, en coordinación con elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Protección Civil y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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Aseguran una gasera clandestina durante un cateo en Chignahuapan, Puebla

El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, solicitó y obtuvo una orden de cateo en un predio ubicado, en el municipio de Chignahuapan.

La carpeta de investigación fue iniciada en atención a la recepción de una denuncia ciudadana anónima, en la que se informaba que, en ese lugar, había una gasera al parecer clandestina y que, al ser vecino de ese lugar, observaba que rellenaban cilindros y que tiene dos tanques estacionarios.

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Durante la diligencia, las autoridades aseguraron el inmueble que funcionaba como estación de abastecimiento, en cuyo interior hallaron una manguera, una válvula, un medidor de Gas L.P. y una moto bomba unida a través de tubería, así como válvulas y aditamentos de conexión, dos contenedores tipo tanque estacionario y cuatro libretas con anotaciones.

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Los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación.

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