Adulto Mayor es Atacado con Arma Blanca Durante Intento de Robo en el Centro de Guadalajara

Tras ser víctima de un intento de robo, un adulto mayor de 75 años fue agredido con un arma blanca en la Zona Centro de Guadalajara. Todo ocurrió dentro de una casa de huéspedes.

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De acuerdo con el hombre, varios sujetos ingresaron a la casa de huéspedes, ubicada en la calle Madero a su cruce con Degollado. Posteriormente, los delincuentes intentaron despojar de sus pertenencias a los moradores. La víctima, al no saber lo que ocurría, salió de su cuarto, encontrándose con los sujetos.

Al no tener cosas de valor que llevarse, los delincuentes le propinaron una puñalada en el brazo para después escapar del lugar.

¿Cómo se encuentra la víctima?

El hombre de la tercera edad fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios. Por fortuna, su estado de salud fue confirmado como estable, pues al parecer la lesión que sufrió no ponía en riesgo su vida.

Autoridades ya investigan para conocer la identidad de los delincuentes, en espera de que a la brevedad se pueda conseguir su captura.

Abraham Flores Maciel / N+

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